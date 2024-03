Sunnmøre har sovet lenge nok i timen. Men noen har våknet. Positive tanker med å få innfartsvegen fra Breivika til Digerneset, vekk fra drikkevannskilden, til Ålesund og omlandet er meget positivt.

Men vi må ikke glemme vegen fra Digerneset til Vestnes. For å spare penger har vegvesenet kommet opp med flere håpløse forslag, som for eksempel sjøfylling rett over Skodjevika, som etter mange protester flyttet den helt opp i fjæra. Utrolig men sant.

Vegen bør absolutt gå i tunnel under Valle, bru med seilingshøyde på minst 40 meter over Dragsundet, til nærheten av Tøssesvingen. Ny tunnel bak Sjøholt, som kommer ut i dagen ved Valgermo, med tilknytning av en fremtidig Børdahl-linje. Når det gjelder finansene, mener nok Statens vegvesen at det er utenfor budsjett. Det er derfor vi har Mørebenken.

Penger er det nok av og budsjett som har sprukket er det tallrike eksempler på. Jeg nevner bare en: jernbanetunnelen Moss, sprekk med 6 milliarder. Så få en påpluss på noen få millioner, for å få en sikker og fremtidsrettet veg som skåner både folk og natur, er veg for fremtiden.

PS: Det har vært nok meningsløse feilprioriteringer i dette fylket, som milliardsluket Møreaksen til noen få mennesker, fremfor det enorme behovet som det er i Moa Området, som vegvesenet har skubbet helt ut i det blå.