Gunnar Haagensen i Brødrene Jangaard går i Sunnmørsposten 14. mai til angrep på juristene i Ålesund kommune, som han kaller «trebukker». Grunnen er at de i sine råd til lokalpolitikerne mener lover, regler og vedtatte reguleringsplaner må følges.

Haagensen uttaler i avisen: «Vi ønsker ikke basketball her, men når Ålesund kommune ansetter jurister, som er noen trebukker, og varsler dagmulkt for manglende basketballkurv, da må vi bare sette opp basketballkurv da.»

Langt over mål

Her skyter Haagensen langt over mål, antakelig med vitende og vilje. Han skyter på juristene, men bommer. Han vet godt at det ikke er juristene i Ålesund kommune som står bak omreguleringsplanen for det gjeldende området. Den er ikke laget av kommunens ansatte i det hele tatt.

Dette er et privat planforslag utarbeidet av Invit Arkitekter AS. Det er arkitektene som har tegnet inn lekeareal og basketbane på toppen av bybadet, ikke juristene. Arkitektkontoret har vært ansvarlig søker for byggeprosjektet, og Brødrene Jangaard er tiltakshaver.

Området som ble omregulert, besto tidligere av både lekeplass og basketbane. En reguleringsplan vil alltid være gjenstand for en demokratisk prosess, der berørte parter kan uttale seg. Unge i området spilte inn at de ville miste lekearealet og basketballbanen om byggeprosjektet ble realisert. Statsforvalteren i Møre og Romsdal kom også med innsigelser da basketbanen ble fjernet gjennom det private planarbeidet, uten at det framgikk av planforslaget.

Utbyggers ansvar

Dersom arkitektkontoret og tiltakshaver nå mener at det er uforsvarlig med spill av basketball på taket, er det på sin plass å spørre dem hvorfor det ikke ble avsatt plass til denne type aktivitet på et tryggere område i omreguleringsplanen? Det er utbyggers ansvar å sikre anlegget forsvarlig, slik at ingen kommer til skade. Når planen er vedtatt og badeanlegget står klart, er det for sent å komme med denne typen innsigelser.

Juristenes ansvar er å sikre at vilkår i reguleringsplaner følges i tråd med regelverk og demokratiske prosesser. Deres rolle er å ivareta fellesskapets interesser og likhet for loven. Store utbyggere står ikke over loven. De må følge regelverket som alle andre. Juristene i Ålesund har en viktig rolle – de skal ivareta innbyggernes rettssikkerhet og sørge for at regelverket følges.