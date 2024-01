Lakseselskapa Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg Seafood, Cermaq og Bremnes er selskapa som EU-kommisjonen meiner har brote reglane. Brota skal ha skjedd i perioden 2011 til 2019 og var knytt til spotmarknaden.

Kommisjonen fryktar selskapa har utveksla sensitive opplysningar knytt til salspris, volum og produksjonskapasitet, og dessutan andre faktorar som påverkar prissetjing av fersk oppdrettslaks.

Fleire av selskapa fall kraftig på børsen etter at nyheita kom. Den vart først omtala i Dagens Næringsliv og E24.

Selskapa protesterer

Mowi stadfestar at selskapet har fått innvendinga frå EU-kommisjonen etter inspeksjonar av ei rekke norske lakseselskap i februar 2019.

– Mowi avviser kommisjonens førebelse synet og karakteristikkane om den påstått åtferda i marknaden for norsk oppdrettslaks og er overtydde om at det ikkje har vore noko brot på konkurransereglane, heiter det i ei melding frå selskapet.

Også Lerøy og Salmar avviser skuldingane.

– Salmar er sterkt usamd i Kommisjonens førebelse vurdering og vil gjere greie for Salmars syn i eit grundig tilsvar, skriv selskapet i ei melding.

Salmar påpeikar at Kommisjonen ikkje har konkludert i saka, og at dette varselet om vedtak ikkje føregrip utfallet av etterforskinga.

Fersk laks

Kommisjonen påpeikar at Noreg står for over halvparten av produksjonen av oppdrettslaks på verdsbasis, og at EU er den største importøren.

Dei påståtte brota gjeld sal av fersk, heil og sløgd oppdrettslaks, som utgjer nærare 80 prosent av all oppdrettslaks som blir eksportert frå Noreg. Frosen laks eller omarbeidde produkt som laksefilet, loin eller røykelaks er ikkje ramma.

Dersom kommisjonen konkluderer med at oppdrettsselskapa har brote reglane, kan dei få ei bot på opptil 10 prosent av den årlege omsetninga i selskapet.

Risikerer milliardbot

Jussprofessor Erling Hjelmeng seier til NRK at EU regelbrota selskapa er skulda for, er veldig alvorlege.

– Det kjem ikkje fram eigentleg noko meir enn at det dreier seg om utveksling av sensitiv informasjon. Det dei viser til er salsprisar, seier han til kanalen.

– Så er spørsmålet om det er planlagde prisar. Det er veldig alvorleg brot på konkurransereglane. Men om det er meir deling av salsstatistikkar, vil det også kunne vere eit regelbrot, men ikkje så alvorleg, legg han til.

Dersom EU konkluderer med at selskapa har brote reglane, kan dei få bøter på opptil 10 prosent av årsomsetninga. Hjelmeng nemner likevel at snittet ligg på rundt 2 til 3 prosent.

– Det er sjeldan kommisjonen stangar i 10-prosenttaket.