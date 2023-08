Å få skip over på hydrogen er viktig for å få ned klimautslippene. Men milliardstøtte til satsingen blir stående ubrukt. Trist, mener olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), her i debatt med Norwegian Hydrogen-direktør Jens Berge (t.v) og Lars Wittemann fra møbelprodusenten Ekornes i Arendal.