Anette Emaus starter 1. desember som ny hotelldirektør for Hotel Noreg i Ålesund. Hun kommer fra stillingen som key account manager og forhandleransvarlig for avdeling Vestlandet i Nortel.

– Jeg ønsker å sette Hotel Noreg mer i søkelyset i Ålesund og jeg ønsker at hotellet får flere bruksområder og at Ålesundere selv kommer inn døren for den koselige atmosfæren, sier Emaus i en e-post til Sunnmørsposten.