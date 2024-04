Nvg-silda har aldri gytt lengre nord – så vidt havforskarane veit.

No skriv Havforskningsinstituttet at silda har forlate sine tradisjonelle gyteområde utanfor Møre, Romsdal og Trøndelag, til fordel for Lofoten og Vesterålen.

– Vi har aldri dokumentert ei så nordleg fordeling av silda som i år, seier havforskar Are Salthaug i ein artikkel på nettsida til Havforskingsinstituttet.

Knapt ei sild å sjå i sør

Salthaug var toktleiar under sildegytetoktet frå 13. til 26. februar med fiskefartøya «Eros» (frå Herøy) og «Vendla».

Sunnmørsposten har omtalt toktet tidlegare.

På toktet var det knapt ei einaste sild å sjå, før forskarane kom til Røsttunga, cirka 60 nautiske mil vest-sørvest av Røst, ifølgje artikkelen.

Her går det også fram at heile 82 prosent av sildebestanden i år stod utanfor Lofoten og Vesterålen. Dei siste 18 prosentane stod nord for Andenes.

Prega av eldrebølge

Salthaug kan ikkje gi eit sikkert svar på kvifor det har blitt slik, men det er fleire teoriar og forskarane testar ulike forklaringar.

Sildebestanden er dominert av åtte år gammal sild – halvparten er frå 2016-årsklassen.

Ein annan teori er at silda frå 2016 har fått eit innfall. Sidan dei er så mange, må resten følge etter. Fleirtalet vinn.

Salthaug seier at tilsvarande kan ha skjedd før, men gjennom moderne fiskeri eller forsking er det ikkje før observert fråvær av nvg-sild på gytefelta sør for Røst.

Gytebestanden har lenge har vore prega av eldrebølge, ifølgje Salthaug. Eit positivt teikn på framtidig rekruttering er at forskarane såg meir ung sild i nord enn det som er vanleg.