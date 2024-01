Tidligere ble det meldt at 30 personer var døde etter skjelvet, men tirsdag morgen bekreftet myndighetene i Ishikawa at dødstallet hadde steget til 48 personer.

I enkelte områder blir folk bedt om å holde seg unna hjemmene sine på grunn av fare for etterskjelv, som fortsetter å ryste Ishikawa-prefekturene og nærliggende områder.

Vann- og strømforsyningen og mobilnettet var tirsdag fortsatt nede i noen deler av Japan, og japanske medier melder at titusener av hjem er ødelagt.

– Kamp mot klokka

Redningsarbeidet etter skjelvet er en kamp mot klokka, sier statsminister Fumio Kishida. Ifølge ham har det japanske forsvaret allerede sendt ut rundt 1000 soldater til de berørte områdene, og han sier de vil fortsette å bistå dem som er rammet.

– Det er bekreftet veldig omfattende skader, inkludert flere dødsfall, branner og bygninger som har rast sammen, sier statsministeren.

Blant de døde er sju ofre som ble brakt til sykehus i kystbyen Wajima i Ishikawa. Rundt 1000 mennesker tas hånd om på en flybase i byen, der de får mat, vann og tepper.

Det vil bli gjort forsøk på å nå avsidesliggende områder på Noto-halvøya der Wajima ligger med båt, sier Kishida. Ødelagte veier gjør redningsarbeidet etter jordskjelvet vanskeligere.

Over 150 skjelv

Mandagens skjelv, som hadde en styrke på 7,5, rammet vestsiden av Honshu, den største av de japanske øyene. Etter jordskjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel om opp til fem meter høye bølger, men dette ble senere nedjustert. Natt til tirsdag norsk tid ble tsunamivarslene opphevet.

Siden mandag er det registrert 155 jordskjelv i Japan, inkludert et skjelv med styrke over 6, opplyser landets meteorologiske institutt. De fleste av skjelvene hadde en styrke på over 3. Selv om styrken har avtatt gradvis, kunne man fortsatt kjenne seks kraftige skjelv tirsdag, opplyser myndighetene.