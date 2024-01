Mann siktet for drap i Bergen

En mann i 30-årene ble i natt siktet for drap etter at en mann i går kveld ble funnet med stikkskader utenfor en bolig i Bergen. Mannen, som ble pågrepet ved åstedet, vil bli forsøkt avhørt i løpet av natten eller morgentimene.

Avdøde ble funnet blodig og livløs utenfor boligen etter at nødetatene rykket ut ved 21.40- tiden. Politiet opplyser at mannen hadde stikkskader. Han ble umiddelbart fraktet til sykehus, men ble erklært død klokken 22.24.

Politiet: Minst ti drept i Ecuador

To politifolk er blant de minst ti som er drept i konflikten knyttet til gjengkriminalitet i Ecuador, opplyser politiet i natt norsk.

Ifølge en lokal politisjef er åtte personer døde og tre skadd i flere angrep i havnebyen Guayaquil. Politiet melder også at to politifolk «brutalt ble drept av væpnede kriminelle» i den nærliggende byen Nobol.

Kina ber USA stanse våpenleveranser til Taiwan

Kina ber USA avstå fra å gi våpen til Taiwan og oppfordrer amerikanerne til å rette seg etter «ett Kina»-prinsippet. Det kommer fram i en uttalelse fra det kinesiske forsvarsdepartementet i natt etter to dager med militære samtaler i den amerikanske hovedstaden Washington D.C.

De kinesiske utsendingene har også bedt USA om å redusere utplassering av militærstyrker og det de mener er provokasjoner i Sør-Kinahavet.

Boeing-sjefen innrømmer feil

Boeings toppsjef Dave Calhoun innrømmer at selskapet har gjort feil i forbindelse med ulykken med et Alaska Airlines-fly og lover åpenhet om saken. Calhoun opplyste i natt norsk tid også at selskapet vil samarbeide luftfartsmyndighetene for sørge for at slikt «ikke kan skje igjen».

– Vi skal tilnærme oss dette med 100 prosent og fullstendig åpenhet i hele prosessen, sier Boeing-sjefen. Et Boeing 737 Max 9-fly måtte nødlande etter at en del av skroget falt av under en flyging fredag.

Donald Trumps svigermor er død

Amalija Knavs, moren til tidligere førstedame Melania Trump, er død. Hun ble 78 år gammel.

– Det er med stor sorg jeg kunngjør bortgangen til min kjære mor, Amalija, skriver Melania Trump på X/Twitter i natt.

USA: 21 droner og raketter skutt ned

Britiske og amerikanske styrker har skutt ned 18 droner og tre raketter avfyrt av houthimilitsen i Jemen, opplyser det amerikanske militæret. Ingen er skadd. Den amerikanske sentralkommandoen meldte om angrepet i natt norsk tid.

Dette var det 26 angrepet mot kommersiell skipstrafikk i Rødehavet siden 19. november, ifølge USAs militære.

Lilleberg med målpoeng i NHL

Emil Martinsen Lilleberg fikk sitt første målpoeng for Tampa Bay Lightning i hjemmekampen mot Los Angeles Kings i natt norsk tid. Vertene vant kampen 3-2 etter spilleforlengelse.

Den norske 22-åringen var tredje sist på pucken ved 2-2-målet. I spilleforlengelsen ble Nick Perbix den store helten da han satte inn den avgjørende 3-2-scoringen. Lilleberg fikk total 16 minutter og 38 sekunder på isen.