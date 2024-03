Kongen ankom Rikshospitalet 12 minutter over midnatt og ble kjørt rett til akuttmottaket.

– Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro, opplyste Kongehuset like etter klokken 23 søndag.

Da var det få minutter siden evakueringsflyet med kongen hadde landet på Oslo lufthavn. Den lange reisen fra Malaysia tok i overkant av 18 timer.

– Flytransporten gikk bra, og kongen er i bedring, står det i meldingen fra Kongehuset.

Privat ferie

Kong Harald og dronning Sonja var på en privat ferie på øygruppen Langkawi i Andamanhavet, rundt 30 kilometer vest for det malaysiske fastlandet, da kongen ble syk.

Han ble innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Lørdag fikk han operert inn en pacemaker på grunn av lav hjertefrekvens.

Torsdag lettet evakueringsflyet som brakte kongen tilbake til Norge. Flyet er et Boeing 737-700 rutefly som har blitt bygget om til en avansert flygende ambulanse.

Minutter før klokken 23 landet flyet med kongen på Oslo lufthavn. Det er Forsvaret som har stått for den praktiske tilretteleggingen av kongens hjemreise.

Nær 100.000 fulgte med

Forsvaret opplyser at de har hatt et tett og godt samarbeid med Slottets for å sikre en effektiv og sikker transport av kong Harald hjem fra Malaysia.

– Evakuering av syke og skadde pasienter må planlegges godt. Gode forberedelser er viktig for å minimere risiko for forverring av pasientens tilstand under transport, sier brigader Petter Iversen, sjef for Forsvarets sanitet, i en pressemelding.

Det medisinske teamet fra Forsvarets sanitet har bestått av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

Ifølge Flightradar24 fulgte nær 100.000 med på flygningen da kongen landet på Gardermoen.

Sonja reiste rett til Slottet

Dronning Sonja ankom Norge sammen med kongen, men reiste ikke sammen med kongen til Rikshospitalet. Politiet opplyser til Dagbladet at dronningen reiste direkte til Slottet.

Nå blir kongen værende på Rikshospitalet noen dager. Det er ventet at det vil komme en oppdatering på kong Haralds helsetilstand i løpet av kort tid.