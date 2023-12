Folk i utsatte kystområder i provinsene Surigao del Sur og Davao Oriental blir bedt om å evakuere innover i landet ettersom større bølger på minst en meters høyde ventes å ramme kysten innen midnatt lokal tid.

Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSC hadde skjelvet øst for øya Mindanao lørdag kveld en styrke på 7,5 og en dybde på 32 kilometer. USAs jordskjelvsenter beregner styrken til 7,6.

Det amerikanske tsunamivarselsystemet utstedte tsunamivarsel etter skjelvet, som hadde sitt episenter 19 kilometer utenfor kysten.

Varslingssenteret for tsunamier i Stillehavet sier at større bølger kan ventes innen midnatt langs kystområder i Filippinene, Palau, Indonesia og Malaysia. Også i Japan ventes det at kystområder blir utsatt for bølger fra skjelvet.