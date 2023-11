Torsdag presenterte TV 2 tiltakene som til sammen skal redusere utgiftene i selskapet med om lag 400 millioner kroner.

Mellom 45 og 50 ansatte må slutte, opplyser mediehuset i en pressemelding.

– Vi har snudd alle steiner i hele TV 2 og legger nå fram en ansvarlig plan for å komme i mål med kostnadsreduksjonen. Dette er vanskelige, men helt nødvendige grep i det som er en tøff tid, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i pressemeldingen.

Kutter 120 årsverk

Samlet sett må TV 2 klare seg med 120 færre årsverk, som inkluderer både fast ansatte, midlertidige, frilansere og konsulenter.

Flere av disse årsverkene er allerede redusert ved kutt i eksterne årsverk, ved at ledige stillinger ikke har blitt besatt, noen har allerede sluttet, og i september la mediehuset fram tilbud om gavepensjon til medarbeidere over 60 år.

Det jobber i dag rundt 950 ansatte i TV 2 fordelt på Bergen, Oslo og noen mindre lokalkontorer.

Ifølge Medier24 blir det også endringer i oppgavene til de ulike kontorene. Blant annet skal morgensendingen på TV 2 Nyheter flyttes fra Oslo til Bergen.

Legger ned programmer

Alle avdelingene, også nyhetene, må kutte kostnadene. Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier at nyhetskanalen nå må klare seg med færre journalister, og at ressursbruken på TV 2 Nyheter må tas ned på dagtid.

– Det er selvsagt vanskelig for oss, men vi vil gjøre alt vi kan for at vi fortsatt skal levere på det viktige nyhetsoppdraget vårt, sier Solbrække i pressemeldingen.

Til Journalisten sier Solbrække at det vil bli 21 færre stillinger i nyhetsavdelingen. Ikke alle disse stillingene er besatt, og det er dermed snakk om 12 overtallige.

I prosessen med å kutte kostnadene skal TV 2 også legge ned TV-programmer som kun fungerer lineært, skriver Kampanje. I tillegg blir flere programkonsepter, som «Norske tilstander» og «Ærlig talt», lagt ned.