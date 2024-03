Politiet fikk melding om funnet klokken 12.45. Personen ble funnet av en turgåer i et populært turområde ikke langt fra havet. Området ligger mellom Larvik og Stavern, rundt fire kilometer fra boligen til den savnede kvinnen.

– Personen ble funnet på land. Det går en kyststi i nærheten av funnstedet, men mer kan jeg ikke si om området på nåværende tidspunkt, forteller politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til NTB.

Garder sier at det er to ting som gjør at de ser funnet i sammenheng med Stavern-saken:

– Det ene er at ingen andre personer er savnet i det aktuelt området. Det andre er klærne som den døde personen har på seg. Samtidig vil jeg understreke at personen ikke er formelt identifisert.

Kvinnens pårørende varslet

Garder legger til at dette er et område det tidligere ikke har vært søkt i. De pårørende til den savnede kvinnen er varslet.

– Hvorvidt personen kan være utsatt for noe straffbart eller ikke, er altfor tidlig å ha noen formening om, sier Garder.

Flere medier har fått opplysninger om at personen bærer preg av å ha vært død en stund, men det ønsker ikke politiadvokaten å kommentere.

Politiet har lett etter kvinnen på land og i sjøen i Stavern-området siden starten av januar.

Håper på svar før helgen

Garder sier de håper at personen blir sendt til obduksjon ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo onsdag kveld og at de har noe de kan gå ut med allerede før helgen.

– Men det kan vi ikke si for sikkert. Det avhenger av tid og ressurser ved Rettsmedisinsk institutt.

Det var 2. januar at en mann i 50-årene ble funnet død i en bolig i Stavern i Larvik. Hans samboer, en kvinne i 40-årene, ble kort tid etter siktet for drap og etterlyst internasjonalt.

Denne etterlysningen ble senere trukket tilbake. Politiet har erkjent at mistanken mot kvinnen har blitt svekket og beklaget til de pårørende for håndteringen av saken.

Kvinnen fortsatt siktet tross svekket mistanke

Kvinnen er likevel fortsatt siktet, men politiet mener det ikke lenger er mest sannsynlig at hun drepte mannen. Bakgrunnen er blant annet den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Hvorfor er kvinnen fortsatt drapssiktet hvis det ikke er skjellig grunn til mistanke for at hun har drept mannen?

– Kompetansen til å avgjøre om siktelsen skal frafalles, ligger hos Riksadvokaten. For at Riksadvokaten skal kunne vurdere saken, må det foreligge ferdige rapporter, som endelig obduksjonsrapport av mannen. Det er ikke klart, og dermed opprettholdes siktelsen, sier Garder til NTB.

Advokat Sol Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for mannens etterlatte. Hun sier til VG at de er orientert om at det er funnet en død person i Larvik-området.

– Ut over det kjenner vi ingen detaljer på nåværende tidspunkt og må avvente dialog med politiet.