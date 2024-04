Gebyra skal ned mellom anna fordi ein ikkje lenger ser på saka som eit såkalla formålsbrot på konkurranselova. Det vil seie at det skulle finnast avtalar mellom kjedene som har som føremål å avgrense konkurransen.

– Samtidig held vurderinga fram av dei moglege konkurranseavgrensande verknadene av samarbeidet. Storleiken på dei varsla gebyra viser alvoret i saka, og arbeidet har høgaste prioritet i tilsynet, seier konkurransedirektør Tina Søreide i ei pressemelding.

I desember 2020 varsla Konkurransetilsynet at dei ville gi dei tre store daglegvareaktørane Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 gebyr på til saman 21 milliardar kroner på grunn av mistanke om at avtalen mellom partane om å gi tilgang for prisjegerane til konkurrentane kunne utgjere ulovleg samarbeid.

Det kom etter at dei gjennomførte ein rassia hos aktørane i 2018.

Framleis milliardgebyr

Norgesgruppen fekk gebyrvarsel på 8,8 milliardar kroner, Coop Norge eit gebyr på 4,8 milliardar kroner og Rema 1000 eit gebyr på 7,4 milliardar kroner, til saman 21 milliardar kroner.

Grunnen var at Konkurransetilsynet meinte at samarbeidet kunne ha både «konkurranseavgrensande føremål» og «konkurranseavgrensande verknader» i strid med konkurranselova. I januar kom beskjeden om at det førstnemnde ikkje lenger var aktuelt for Konkurransetilsynet å etterforske.

No varslar tilsynet altså at gebyra blir kutta kraftig. Coop er varsla eit gebyr på om lag 1,3 milliardar kroner, Norgesgruppen eit gebyr på 2,3 milliardar kroner, og Rema eit gebyr på 1,3 milliardar kroner.

Kjedene totalt usamde

Dei tre aktørane er oppgitte over Konkurransetilsynet. Dei meiner prisjegerane har ført til større konkurranse mellom kjedene, ikkje mindre.

– No har dette halde på i seks år allereie, og vi håpar ikkje dette skal halde fram i like mange år framover. Det er ikkje med på å gjere maten billigare for folk, seier næringspolitisk leiar Kårstein Løvaas for Reitan Retail til NTB.

Han påpeikar at prissjekk hos konkurrentar har blitt gjennomført sidan tida av torghandelen. No skal Reitan Retail skrive eit grundig svar til Konkurransetilsynet.

– Dei tek feil

Norgesgruppen er også overraska over at ikkje heile saka er lagd bort.

– Konkurransetilsynet tek feil, skriv konserndirektør for kommunikasjon Stein Rømmerud i Norgesgruppen til Dagens Næringsliv.

– Prisjegerane har ført til betre konkurranse og lågare prisar. Bransjenorma har vore offentleg kjend, og Konkurransetilsynet har vore orientert heile vegen. Dei har heller ikkje fortalt oss kva vi skal slutte med, seier han.

Coop stiller seg fullstendig uforståande til påstandane frå Konkurransetilsynet om brot på konkurransereglane.

– Dette inkluderer det nye og førebelse tilleggsvarselet om eit gebyr på 1,3 milliardar kroner, seier direktør for politikk og styresmaktskontakt Ingvill Størksen i Coop Norge ifølgje DN.

Dei tre daglegvarekjedene har tidlegare varsla at dei vil ta saka heilt til Høgsterett om nødvendig.

