Fylkesveg 561 på Landro i Øygarden blir ikkje utbetra før til sommaren 2025, skriv Vestnytt og NRK.

I juni i 2022 mista ein 12 år gammal gut livet etter å ha blitt påkøyrd då han skulle kryssa vegen. Guten kryssa vegen framføre ein buss, då ein bil kom køyrande.

Kommunen sa at dei skulle få på plass ei busslomme vinteren 2023, men ingenting er førebels gjort. No håpar dei å få utlyst anbodet i midten av april, slik at arbeidet kan ta til i august.

– Me deler synet på at dette er eit viktig prosjekt. Det er også derfor me som kommune har teke på oss å bygga denne busslomma, trass i at det er ein fylkesveg. Det er nettopp for å få fortgang i prosessen, seier eigedomssjef Christian Alsaker i Øygarden kommune til Vestnytt.

