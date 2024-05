– Resultatene fra kartleggingen viser jevnt over høy lønnsomhet i verdikjeden for dagligvarer, sier Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Han er nestleder i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Dagligvaremarkedet domineres av få og store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg, ifølge rapporten.

I Norge har de tre største dagligvarekjedene – Rema, Coop og Norgesgruppen – en samlet markedsandel på rundt 95 prosent.

I tillegg møter norske forbrukere høyere priser og dårligere utvalg i butikkhyllene sammenlignet med forbrukere i andre land. I fjor økte prisene på mat med så mye som 10 prosent.

Ikke bra nok

Tall fra 2022 viser at innkjøp av dagligvarer utgjorde 12 prosent av norske husholdningers totale utgifter, og prisene på mat har derfor stor betydning for forbrukernes økonomi.

– Resultatene støtter vurderingen om at konkurransen i bransjen ikke er god nok. Det kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

– Oppdatert kunnskap er viktig for at vi skal kunne sette inn gode og målrettede tiltak for å bedre konkurransen i bransjen. Nå skal vi gå nøye gjennom rapporten og resultatene, lover hun.

– Bidrar til debatt

Konkurransetilsynet fikk i å oppdrag å undersøke matvarebransjen i januar i fjor, etter at tallene for 2022 viste det verste prishoppet på mat i Norge på 35 år.

Coop, som er en av de tre største aktørene i bransjen, sier de er tilfreds med at rapporten er klar.

– Vi har etterlyst den lenge og nå skal vi sette oss grundig inn i den. Vi håper den bidrar til debatten om både priser og maktforhold i dagligvarebransjen, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Lutnæs i Coop Norge til NTB.

Kritisk til regjeringen

Landbrukspolitisk talsperson Lene Westgaard-Halle i Høyre mener imidlertid at regjeringen ikke gjør nok, spesielt med tanke på landbrukspolitikken.

– Regjeringens landbrukspolitikk er en ulempe for forbrukerne, og bidrar til at konkurransen er dårlig og prisene unødvendig høye, sier hun.

– Regjeringen har ikke klart å levere på å styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer.

Konkurransen i dagligvaresektoren har vært et tilbakevendende tema i mange år. Næringsministre både i den nåværende regjeringen og i Solberg-regjeringen har sagt at de ønsker sterkere konkurranse og bedre utvalg i norske dagligvarebutikker.

«Frikjenner» bransjen

Konkurransetilsynet mener imidlertid at matbransjen ikke har ranet til seg ekstra marginer på bekostning av kundene de siste årene. Ifølge rapporten er det få tegn på at dagligvareaktørene har utnyttet koronapandemien eller krigen i Ukraina til å presse opp prisene.

At alle leddene i verdikjeden tjente mer under pandemien var derimot fordi folk brukte med penger på mat, ikke at marginene økte. Konkurransetilsynet skriver at driftsmarginene i årene de har undersøkt – 2017–2022 – ligger under 5 prosent for butikkene til Norgesgruppen, Coop og Rema, noe som er relativt lavt sammenlignet med andre typer virksomheter.

Samtidig påpeker de at det ikke har så mye for seg å sammenligne driftsmarginene med andre bransjer, fordi driftsmarginene ikke er direkte overførbare.

Kartleggingen er første del av undersøkelsene av marginer og lønnsomhet i dagligvaremarkedet som Konkurransetilsynet gjennomfører på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.