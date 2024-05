Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kunngjorde mandag morgen at man vil følge opp ekspertutvalgets konklusjon om å hente opp så mye som mulig av kvikksølvet.

– Vi skal først se hvor mye som kan lastes opp på en forsvarlig måte. Deretter begynne å gjøre undersøkelser for hvor mye som kan komme opp, sa Sivertsen Næss ifølge Bergensavisen da hun møtte lokalpressen på Knarvik ferjekai.

Kvikksølvet kan tidligst hentes opp i 2026

I første omgang vil Kystverket undersøke om det er mulig å hente opp deler av lasten. Dette arbeidet skal komme i gang i første halvdel av 2025. Kystverket skal da planlegge og forberede arbeidet, kjøpe inn nødvendig ekstern bistand og gjennomføre selve undersøkelsen.

Det er beregnet at forundersøkelsene i 2025 vil koste 50 millioner kroner, skriver BA. Arbeidet med å hente opp kvikksølvet kan først starte i 2026.

Det blir ikke satt av penger i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag. Grunnen er at det uansett ikke vil være aktuelt å gjennomføre konkrete tiltak før neste år.

Kvikksølv lekker ut

Den tyske ubåten U-864 ble senket av britene noen kilometer utenfor øya Fedje 9. februar 1945. Hele mannskapet på 73 omkom. Ifølge historiske dokumenter kan ubåten ha fraktet 67 tonn kvikksølv. Vraket er delt i to deler, og et område på 47.000 kvadratmeter er forurenset av kvikksølv.

Omtrent 4 kilo kvikksølv lekker ut av ubåten hvert år, og forurensingen anses å være en trussel mot hele Nordsjøbassenget, skriver Bergens Tidende. Åtte kvikksølvbeholdere er funnet utenfor ubåten.

Hever ikke vraket

Vraket på 150 meters dyp ble oppdaget i 2003. I årene etterpå har flere regjeringer forsøkt å finne ut hva man skal gjøre med det. Det er utredet ulike løsninger: Å heve vraket, å dekke det til uten å hente ut lasten og å fjerne kvikksølvet før vraket dekkes til.

Regjeringen har falt ned på at ubåten ikke skal heves.

– Vi konkluderer med at det er for risikofylt å heve ubåtvraket, sier Kjersti Toppe.

Kystverket har i en årrekke anbefalt at vraket bør tildekkes. Et ekspertutvalg ledet av Gro Kielland anbefalte i 2022 at mest mulig av kvikksølvet bør hentes ut før dekking. Utvalget har vært regnet som det aller siste og avgjørende i saken.

Det ble også knyttet en viss usikkerhet til konklusjonen. Blant annet er det ikke kjent hvor mye kvikksølv som er igjen i og rundt vraket, og hvilken stand ubåten og kvikksølvbeholderne er i, skriver BT.