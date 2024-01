På verdsbasis står 30 Sikorsky S92-helikopter på bakken fordi dei manglar delar. To av desse helikoptera er eigde av norske CHC Helikopterservice, som blant anna fraktar passasjerar til oljeplattformer i Nordsjøen.

– Det er utfordrande å levere tenestene vi har forplikta oss til, seier administrerande direktør i CHC, Tore Villard til NRK Vestland. Han vedgår at regulariteten til tider kan bli hardt ramma.

CHC Helikopterservice har 17 helikopter av denne typen. Normalt gjer planlagt vedlikehald at eitt av helikoptera heile tida står på bakken. No er i alt tre av helikoptera ute av drift.

– Pandemien førte til utfordrande forsyningsliner i alle bransjar, også leveransar av komponentar til helikopterdelar, seier Villard.

Krigen mellom Russland og Ukraina har forsterka problemet, sidan begge landa er store leverandørar av titan.

– Same kva utfordringar vi møter, må vi levere tenestene våre på ein trygg og god måte. Vi har også tett dialog med kundane våre for å handtere utfordringane på best mogleg, seier CHC-sjefen.

(©NPK)