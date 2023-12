Black Friday, salgsvarer og elektriske husholdningsvarer bidro til veksten, opplyser SSB.

– Vi ser noe oppgang i detaljhandelen i november. Næringer som dekker forskjellige husholdningsvarer, slik som elektriske husholdningsvarer, trakk spesielt opp i november. Dette er næringer hvor det typisk selges varer som kommer på salg, slik som Black Friday og Black Week, sier seniorrådgiver Marius Bergh.

Han knytter veksten i detaljhandelen i november til en vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, samt tilbudskampanjer som Black Friday.

– To tolkninger

– Det er interessant at folk flest faktisk kjøper like mye som før rentehoppene og faktisk bruker mer penger på ting nå hvis du justerer for inflasjonen, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB

Han mener at den positive tolkningen av dette er at folk flest klarer seg bra og har muligheten til å opprettholde det samme forbruket som før.

– Den negative tolkningen er at folk ikke forstår alvoret og bruker mer penger enn hva de er klare over. Det siste tror jeg er lite sannsynlig ettersom rentehopp og dyrtid har preget nyhetsbildet lenge nå, sier Knudsen.

I løpet av 2023 har Norges Bank satt opp styringsrenta med 1,75 prosentpoeng til 4,5 prosent for å få bukt med den høye prisveksten. Renten er nå det høyeste siden høsten 2008.

Vekstmåneden november

November har som regel vært en vekstmåned for detaljhandel de siste årene, mens det i perioden september til november var en nedgang i detaljhandelen sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

For perioden september til november 2023 var det en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Fra november 2022 til november 2023 var det en nedgang i detaljhandelen på 1,5 prosent i kalenderjustert omsetningsvolum.