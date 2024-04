Dagen etter, 1. september, byter flyselskapet allianse frå Star Alliance til Skyteam.

Kunngjeringa kom frå SAS måndag formiddag. I pressemeldinga frå SAS skriv dei at selskapet framleis er i forhandlingar med Skyteam for korleis den nye kvardagen skal bli.

– Fokuset vårt no er å rettleie kundane og Eurobonus-medlemmene kvart steg på vegen. Vi gler oss til å dele fleire detaljar. Målet er ein så mjuk overgang som mogleg, seier leiaren for SAS' kommersielle strategi, Paul Verhagen, i kunngjeringa.

Reint praktisk betyr dette at til og med 31. august kan ein nytte seg av tenester i Eurobonus-systemet internt i Star Alliance, ein kan også bestille turar med Eurobonus-poeng, til og med turar som er etter denne datoen.

SAS skriv at dei vil behalde Eurobonus som lojalitetsprogram, og at dei reisande vil behalde liknande fordelar som i programmet i dag. Berre at frå 1. september vil desse fordelane gjelde på flygingar med Skyteam. Flyselskap som Air France, KLM og Delta er ein del av denne alliansen.

