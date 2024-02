– Stein Lier-Hansen har ikke tillit den prosessen som er igangsatt av Norsk Industri og deres revisjonsselskap. Og han trenger at saken vurderes av en objektiv tredjepart med kompetanse på de aktuelle temaene, sier advokat Stian Berger Røsland til E24.

– Lier-Hansen opplever at det er skapt et inntrykk av at hans relasjonsarbeid i Norsk Industri kan ha overtrådt straffeloven. Han håper Økokrim kan gjøre en objektiv vurdering, sier han.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri har satt i gang undersøkelser av en leieavtale som ga tilgang til en hytte og et jaktområde på Hardangervidda, samt bruk av sjøfly til og fra området.

Norsk Industri og den tidligere direktøren brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023.

Styret i Norsk Industri, som er en medlemsorganisasjon for bedrifter i industrien og oljenæringen, avsluttet avtalen i fjor høst, og styreleder Ståle Kyllingstad har kritisert den.

Lier-Hansen har tidligere sagt at han mener avtalen var «helt innenfor», og at administrasjonen i Norsk Industri var kjent med den.