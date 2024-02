Politico: Biden støtter Rutte som ny Nato-sjef

USAs president Joe Biden støtter Nederlands statsminister Mark Rutte som Natos neste generalsekretær, melder Politico, som siterer en amerikansk tjenesteperson.

Hvis opplysningene stemmer, kommer Bidens støtte trolig til å få flere Nato-medlemmer på glid og gi sin støtte til Rutte, etter flere måneder med spekulasjoner om det blir han eller noen andre europeiske ledere som får jobben senere i år.

Veibro kløyvd i to i Kina

Flere biler havnet i vannet da et lasteskip kjørte inn i en bro slik at den ble delt i to i Guangzhou sør i Kina i morgentimene i dag.

Detaljer rundt eventuelle skadde eller omkomne var ved 5.30-tiden norsk tid ennå ikke kjent. Den statlige kringkasteren CCTV har vist bilder der man kan se Lixinsha-broen i Nansha i Guangzhou delt i to, og med lasteskipet som står fast mellom to av pilarene. Fartøyet var ikke lastet da uhellet skjedde.

Nikkei-indeksen slår 34 år gammel rekord

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen har før stengetid i dag oversteget rekordnoteringen fra 29. desember 1989. Hvis handelen avsluttes i samme stil, blir det dermed ny børsrekord.

Tokyo-børsen steg fra åpningsminuttene i dag etter at den amerikanske teknologigiganten Nvidia noen timer tidligere la fram et kjemperesultat.

Firhjuling ødelagt i brann på Furuset

En firhjuling ble natt til torsdag ødelagt i en brann i Gransdalen på Furuset i Oslo. Brannen spredte seg ikke til andre kjøretøy eller bygninger. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 4.47 og firhjulingen ble raskt overtent. 20 minutter senere ble brannen meldt slokket.

Ifølge Oslo brann- og redningsetat var det en såkalt UTV, en firehjuls motorsykkel med tak, som brant. – Vi er på stedet og nøster i saken, men kjenner ikke brannårsaken, sier operasjonsleder Eirik Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Mann reddet opp av elva i Røros sentrum - innlagt på sykehus

En mann i 60-åren ble dratt opp av Hyttelva i Røros sentrum natt til torsdag. Han var nedkjølt og er innlagt på Røros sykehus. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 1.35.

– Mannen ble dratt opp ti minutter etter. Vi er usikre på hvor lenge han har ligget i elva, sier operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Tennis: Casper Ruud videre i Mexico

Casper Ruud er kvartfinaleklar i ATP-turneringen i mexicanske Los Cabos. Snarøya-mannen vant 2.-rundeoppgjøret på hardcourt med sifrene 6-1, 6-0 over amerikaneren Marcos Giron.

Med det revansjerte Ruud den tidlige exiten Giron påførte ham i Tokyo på ATP-touren i oktober i fjor. Da tapte han begge settene. I kvartfinalen skal Ruud møte enten australske Max Purcell eller Nuno Borges fra Portugal.