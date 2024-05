Stortinget vedtok torsdag endringar i finansavtalelova. Endringane skal styrkje retten til kontant betaling og gjere reglane klarere, og dermed også enklare å forstå og praktisere», skriv Stortinget på nettsidene sine.

Endringane skal sikre at folk i Noreg har rett til å betale med kontantar.

– Vi må leggje til rette for at folk som synest det digitale er litt vanskeleg kan vere trygge på at dei får betalt kontant når dei går i butikken, seier stortingsrepresentant for Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik.

– Krig og uro i vårt eige nærområde dei siste åra har for alvor vist at vi må ta beredskap på alvor. Det er ikkje utan grunn at Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap tilrår alle å ha litt kontantar heime. Derfor er dagens vedtak også eit viktig beredskapstiltak, seier han.

(©NPK)