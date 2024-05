Nasjonalforsamlingens visepresident Lubos Blaha bekrefter overfor det slovakiske nyhetsbyrået TASR at Fico er skutt og såret. Han kom med opplysningene på et møte i nasjonalforsamlingen onsdag og avbrøt deretter møtet.

Skytingen skjedde foran et lokalt kulturhus i byen Handlova, som ligger cirka 15 mil nordøst for hovedstaden Bratislava, melder TV-kanalen TA3. Fico skal ha vært i byen for å møte tilhengere. Ifølge TA3 ble Fico truffet i magen.

En journalist i avisen Dennik N sier han hørte skudd og at statsministeren deretter ble båret til en bil av redningspersonell.

Et øyenvitne sier til Reuters at han hørte flere skudd, og at han også så en mann ble pågrepet av politiet og kjørt bort.

Fico har bakgrunn som sosialdemokrat, men regnes som en populistisk leder. Han er skeptisk til våpenhjelp til Ukraina og ønsker fortsatt et visst samarbeid med Russland.