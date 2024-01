«Forbundet, forpliktet for kongeriket Danmark» lyder valgspråket Frederik har valgt for sin kongegjerning.

Budskapet understreket han i talen foran tusenvis av mennesker som hadde samlet seg utenfor Christiansborg slott i København, godt kledd og utstyrt med danske flagg.

– Mitt håp er å bli en samlende konge av i morgen. Det er en oppgave jeg har nærmet meg hele mitt liv. Det er et ansvar jeg tar på meg med respekt, sa han fra balkongen.

– Jeg får bruk for all den støtte jeg kan få fra min elskede hustru, min familie, fra dere og fra det som er større enn oss, fortsatte han.

Hurrarop

Talen holdt han etter at statsminister Mette Frederiksen hadde proklamert tronskiftet med ordene:

«Hennes Majestet Margrethe 2. har abdisert. Lenge leve Hans Majestet kong Frederik 10.» tre ganger på rad. Deretter fikk hun folkehavet med seg på gjentatte hurrarop.

Smilende, men også rørt, tok Frederik imot hyllesten før han holdt sin aller første tale som konge.

Hilsen til Marys hjemland

Folkehavet jublet også for dronning Mary da hun kom ut på balkongen. Dit kom også de fire barna deres: Kronprins Christian (18), prinsessene Isabella (16) og Josephine (13) og prins Vincent (13).

Mens Mary og datteren Isabella stilte i hvitt og rødt, var de andre barna kledd i mørk blått. Dermed var fargene i både det danske flagget og det australske representert på balkongen.

– Det er neppe tilfeldig, påpeker Wibecke Lie, NTBs tidligere kongereporter gjennom mange år. Dronning Mary kommer fra nettopp Australia.

– Utenom det vanlige

Kongen hyllet på sin side sin mor, som abdiserte etter eget ønske etter 52 år på tronen.

– For alltid vil hun bli husket som en regent utenom det vanlige, sa kong Frederik.

Avgangen ble overraskende kunngjort i dronningens egen nyttårstale for bare 14 dager siden. Det er ikke tradisjon for at monarker abdiserer i Danmark.

Selve tronskiftet var unnagjort på et kvarter under et statsråd på Christiansborg. Dronning Margrethe signerte abdikasjonsprotokollen og dermed var sønnen blitt konge.

83-åringen, som fortsatt skal tituleres som Hennes Majestet dronning Margrethe, ble kjørt tilbake med bil fra Christiansborg til sin residens på Amalienborg etterpå.

Tronskiftet ble feiret med kongelig selskap og salutt. Deretter ble kongeparet kjørt i karet eskortert av gardens hester fra Christiansborg til sin egen residens på Amalienborg – Frederik 8. palé.

Det var mange som hadde møtt opp i sentrum av København for å hylle både den avtroppende og påtroppende monarken. Det ble såpass fullt på plassen utenfor Christiansborg at politiet til slutt måtte nekte flere adgang.

Kong Harald gratulerte

Det nye kongeparet mottok gratulasjoner fra hele verden, blant annet fra kong Harald.

– Jeg er overbevist om at dere vil fylle deres nye roller på en utmerket måte. Min familie og jeg håper og ber om at dere må få den styrke og støtte dere trenger i deres gjerning, skriver kongen i sin hilsen.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerer.

– Regjeringen ønsker det nye kongeparet i Danmark lykke til. Norge har nære bånd til Danmark, og vi gratulerer det danske folk med ny konge og dronning, skriver Støre i en epost til NTB.

Han skriver videre at vi kjenner dem som nære venner av landet vårt, før han takker dronning Margrethe for den lange gjerningen hun har lagt bak seg.