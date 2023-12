– Eg tenkjer det absolutt mest interessante og viktigaste blir å sjå korleis vi ligg an samanlikna med måla som vart sette i 2017 for utviklinga i norsk kosthald, seier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet (Hdir) til NTB.

Onsdag formiddag presenterer ho årets versjon av «Utviklingen i norsk kosthald». Då kjem ei oversikt over matvareforbruket i 2022. Tidlegare år har den vist at kosthaldet til befolkninga er eit godt stykke unna kostråda frå direktoratet og målet til regjeringa i handlingsplan for eit betre kosthald.

Kan ikkje skulde på covid

I 2017 kom den nasjonale handlingsplanen , med mål som skulle i hamn i 2023. Vi skulle til dømes søkje mot 20 prosent auke i forbruk av grove kornvarer, grønsaker, frukt og bær og fisk innan 2023. Tala for 2021 tydde ikkje på at vi ville nå måla. Det vart antyda at 2021 var eit år utanom det vanlege – prega av at folk koste seg litt ekstra med gjenopning etter pandemien.

– I morgon kjem tal frå 2022, som er det første normalåret etter pandemien, seier Granlund.

Kva som veg tyngst

Andre viktig svar i rapporten er kva val folk tek når dei handlar mat og drikke. Tradisjonelt har smak, pris og helse vege mykje når vi vel. Men i tøffare økonomiske tider, tenderer vi til å la prisen avgjere.

Tysdag Folkehelseinstituttet (FHI) med ein annan rapport, som mellom anna ser på norsk kosthald. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har sett ni delmål for å redusere for tidleg død av ikkje-smittsame sjukdommar. Noreg har positiv utvikling for fleire mål, men heng likevel etter på mål som heng heilt eller delvis saman med kva vi drikk og et.

(©NPK)