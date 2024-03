Warholm kontrollerte det første av fire heat og løp inn til seier. Dermed tok han en av de to direkteplassene i semifinalen som løpes sent fredag kveld.

Rok Ferlan fra Slovenia ble nummer to i heatet med 47,04.

Warholms personlige rekord på distansen innendørs lyder på 55,05.

– Ingen prioriterer dette kjempehøyt. Det gjør at det er muligheter for alle til å ta skalper. Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sa Warholm under torsdagens pressekonferanse.

