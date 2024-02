Begravelse etter trippeldrapet i Nes

Klokken 13 er det begravelse i Ingeborgrud kirke i Nes for de tre drapsofrene etter trippeldrapet. Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) ble funnet skutt og drept i en bolig i Nes 23. januar. En 65 år gammel mann, kvinnenes far og babyens bestefar, er siktet for drapet. Han ringte politiet for å varsle om drapene før han tok sitt eget liv.

Festpremiere på filmen «Ibelin»

Torsdag er det festpremiere på dokumentarfilmen «Ibelin» på Colosseum kino i Oslo. Den omhandler den norske gameren Mats Steen, som døde av muskelsykdom som 25-åring, og hans liv i den digitale sfæren. Steen var sønn av tidligere Oslo-byråd Robert Steen og barnebarn av Arbeiderparti-kjempen Reiulf Steen. Statsministeren, helseministeren og barne- og familieministeren er blant de mange gjestene på premieren.

Barth Eide i Washington

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er i Washington for politiske samtaler. I dag møter han blant annet USAs utenriksminister Antony Blinken.

Moldejazz slipper navn på artister

Jazzfestivalen Moldejazz slipper nye navn på artister som skal spille på sommerens festival. Fra før er flere navn allerede offentliggjort, blant andre Motorpsycho, som sist spilte på festivalen i 2018. Også Hellbillies, Julie Bergan, Jimetta Rose & The Voices of Creation og jazzlegenden Anthony Braxton og hans Lorraine Ensemble er blant navnene som allerede er kjent. Festivalen varer fra 15. til 20. juli.

Ukerapport om covid og influensa

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med sin ukesrapport om covid, influensa og luftveisinfeksjoner. Forrige uke skrev FHI at influensaaktiviteten er stabil etter at en topp ble passert i julen, og at sesongens influensautbrudd fortsetter, men influensaaktiviteten har stabilisert seg. I tillegg skrev de at vinterens koronabølge er på retur.

Valg i Pakistan

Opptakten til valget i Pakistan i dag har vært voldelig. Minst 28 mennesker ble onsdag drept i to eksplosjoner utenfor kontorene til politiske kandidater i Pakistan, opplyser regionale myndigheter. Det er foreløpig ikke kjent hvem som sto bak angrepene.

Kulturminister åpner Femundløpet

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er i dag på Røros. Der skal hun blant annet åpne det årlige langdistanse hundeløpet, som har start og målgang samme sted.

Norges motstandere i nasjonsligaen blir trukket

Hvem Norges fotballherrer skal møte i den kommende nasjonsligaen blir klart i dag. Trekningen finner sted i Paris klokken 18. Norge er seedet på nivå 2 i B-divisjonen.