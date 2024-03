Listhaug har takket ja til nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Frp om å stille til gjenvalg til Stortinget i 2025.

Frp-lederen sier en pressemelding at hun er stolt over å representere fylket, og at hun vil jobbe hardt for å få bort Støre-regjeringen etter neste stortingsvalg.

– Jeg er stolt over å representere Møre og Romsdal på Stortinget. Målet er å få bort Støre-regjeringen allerede neste år, sier Listhaug.

Harald Tom Nesvik er leder i nominasjonskomiteen og Listhaug vil garantert bli innstilt til førsteplassen på lista til stortingsvalget neste år.

– For Møre og Romsdal er det også avgjørende at vi får stanset Helseplattformen som daglig svekker pasientsikkerheten i fylket, og sikrer at de viktige eksportveiene prioriteres som E136 og Strynefjellsveien, og prioriterer veistrekninger mellom ferjene i stedet for Møreaksen som svært mange innbyggere i Møre og Romsdal ikke vil ha, sier Listhaug.