– En patrulje stanset i kveld en bil som hadde fullstendig isete ruter og ingen sikt ut. Bilføreren hadde kjørt cirka 200 meter med tilnærmet ingen sikt, skriver Oslo-politiet på X/Twitter.

Patruljen kom tilfeldigvis over bilen da de kjørte på Ekeberg, forteller operasjonsleder Guro Sandnes.

– De så at alle rutene var nediset/ingen sikt. De snudde og satte på blålys. De tok igjen bilen, som stanset. Bilføreren gikk ut og begynte febrilsk å skrape is på frontruten med fingrene, forteller Sandnes.

– Bilføreren forklarte at tanken var å kjøre bilen fram og tilbake/rygge, for å få motoren varm. Problemet var at vedkommende kjørte en elbil …

Politiet har opprettet sak, og bilføreren fikk beslaglagt førerkortet på stedet, noe vedkommende samtykket til.

– Vi oppfordrer alle til å sørge for forsvarlig sikt og ta seg tid til å skrape – og sjekke hvilken type bil man kjører, sier Sandnes.