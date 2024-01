– Norske egg er billige nå, og en forklaring er at norsk industri kjøper norske egg, sier kommunikasjonsdirektør Kjell Rakkenes hos Prior-eier Nortura til Nettavisen.

Norsk industri har tidligere importert egg fra utlandet, men grunnet den svake kronen er de norske eggene nå blitt billigere. I tillegg har et større sykdomsutbrudd i Europa ført til lavere produksjonskapasitet.

– Vi har imidlertid nå fått gjennomslag for nedsettelse av tollen på utenlandske egg, noe som gjør at vi forventer at industrien vil kjøpe utenlandske egg igjen, sier Rakkenes til NTB.

De store dagligvarekjedene Kiwi og Coop bekrefter at de har mindre egg i butikkene enn vanlig, men vil ikke trykke på alarmknappen helt ennå.

– Det som er fint med høner, er at de ikke tar juleferie. De har produsert egg så fjærene fyker i hele jula, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop til avisen.