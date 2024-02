Det er Norsk kritikerlag som står bak denne litteraturprisutdelingen, der vinnerne offentliggjøres 7. mars.

I kategorien for beste voksenbok vanker det nominasjoner til Pedro Carmona-Alvarez med «Chiquitita», Vigdis Hjorth for «Gjentakelsen», Erlend O. Nødtvedt og «Olav Nygards seng» og Maria Navarro Skaranger med sin nye bok «Jeg plystrer i den mørke vinden». Disse titlene er samtidig nominert til Ungdommens kritikerpris.

Til beste barne- og ungdomsbok er de nominerte Lars Joachim Grimstad og Per Dybvig med «Hvor ble det av?», Åse Ombustvedt og Hilde Hodnefjeld med «Elg i soloppgang», Maria Parr med «Oskar og eg» og Anja Dahle Øverbye med «Tarjei, 13 år».

I sakprosakategorien er Ivo de Figueiredo nominert for første bind av sin Munch-biografi «Stormen», Kari Løvaas for «Hjemsøkelser. Et bestiarium II», Ketil Slagstad for sin fremstilling av aidshistorien i Norge i «Det ligger i blodet» og Espen Ytreberg for «Utryddelsen», som tar for seg norsk hvalfangsthistorie.

Oversetterne prises også. Her er Marit Bjerkeng, Bjørn Alex Herrman, Erik Ringen og Julia Wiedlocha nominert.

Aschehoug har fire nominerte utgivelser. Press, Samlaget, Oktober og Kolon har to nominerte, mens forlagene Skald, Solum Bokvennen, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke har én hver.