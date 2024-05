Bruken av breispektra antibiotika går ned landet over. Men bare en helseregion greide kravet, skriver Dagens Medisin. Det var Helse Nord.

Ny målsetting for 2023 var at samla forbruk av breispektra antibiotika skal være mindre enn 2019-nivå.

I Helse Midt-Norge var det bare Helse Møre og Romsdal som greide kravet.

Årsberetninga for St. Olav og for Helse Nord-Trøndelag viser at de ikke nådde målet.

Helse Møre og Romsdal understreker i si årsberetning at selv om målet er nådd, er det fortsatt et sterkt behov styrking av arbeidet med antibiotikastyring for å fortsette å redusere bruken av breispektra antibiotika.