– Rundt klokken 5 gjorde fienden et forsøk på å bryte gjennom forsvarslinjen vår under dekke av pansrede kjøretøyer. Disse angrepene ble foreløpig slått tilbake, men kampene fortsetter med varierende intensitet, opplyser Ukrainas forsvarsdepartement i en uttalelse.

Kyiv har sendt flere forsterkninger til området, heter det videre i uttalelsen.

Zelenskyj: Var forberedt

En høytstående militærkilde i det ukrainske forsvaret sier til Reuters at de russiske styrkene rykket fram én kilometer nær grensebyen Vovtsjansk i Kharkiv-regionen. Russland har så langt ikke kommentert offensiven.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier på en pressekonferanse i Kyiv at Ukraina har vært forberedt på å møte Russlands trekk, men at Moskva fortsatt kan sende flere styrker til området.

Putin sa i mars at han ønsket å skape en buffersone inne på ukrainsk territorium. Han sa da at det var et behov for å beskytte Russland mot ukrainske angrep.

Siden da har Kharkiv, som er ekstra utsatt på grunn av beliggenheten nær grensa til Russland, blitt rammet av en rekke russiske angrep.

Evakuerte Vovtsjansk

Ifølge guvernør Oleh Synjehubov i Kharkiv-regionen, har to blitt drept og fem såret i russiske granatangrep fredag.

Tidligere på dagen igangsatte ukrainske myndigheter evakuering av sivile i Vovtsjansk og nærliggende områder.

– Sammen med humanitære organisasjoner setter vi opp transport for dem som ikke har biler, sier sjef for Vovtsjansks militære administrasjon, Tamaz Gamarashvili.

Russlands forsvarsdepartement sa tidligere at de hadde erobret minst to landsbyer i regionen denne uka.