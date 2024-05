Sammen med henne var Jostein Rønneberg, sønn av Vemork-veteran Joachim Rønneberg, som døde i 2018. Prinsessen utlyste også en konkurranse om et nytt minnesmerke over sabotørenes viktige innsats, skriver Telemarksavisa.

73-åringen kom kjørende i bil til Rjukan i Tinn kommune tirsdag formiddag. Etter eget ønske fikk hun omvisning i den mye omtalte kjelleren fra sabotasjeaksjonen Gunnerside mot tungtvannsproduksjonen i 1943.

Vemork var ifølge avisa stengt for andre gjester under det kongelige besøket, og prinsessen fikk hele Tungtvannskjelleren for seg selv sammen med et par andre.

Prinsesse Anne er kjent for sitt sterke engasjement for krigsveteraner og deres innsats. Derfor har hun en rekke ganger besøkt Norge og det norske forsvaret. Hun har i mange år vært involvert i ulike organisasjoner og initiativer som støtter militære veteraner, sårbare soldater og deres familier, skriver Kongehuset.

Onsdag går ferden videre til Oslo, hvor hun blant annet skal til Hjemmefrontmuseet og spise middag på Slottet.