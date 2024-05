På Klassekampen og Nationens mai-måling har Høyre, Frp, Venstre og KrF et klart flertall i Stortinget, til tross for at Kristelig Folkeparti havner under sperregrensen på 4 prosent.

Høyre, Frp og Venstre går alle fram fra målingen i april. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går tilbake, mens SV går litt fram.

Samlet ville de fire partiene på den borgerlige siden fått 93 mandater på Stortinget om dette var valgresultatet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og den rødgrønne siden (Ap, Sp, SV og Rødt) ville kun ha klart 74 mandater.

Stabilt

– Det overordnede bildet er at det er et stabilt, borgerlig flertall som styrker seg over tid, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Klassekampen.

De rødgrønne partiene har kun hatt flertall på Norfaktas stortingsmålinger én gang de siste 12 månedene.

Bergh påpeker at særlig Frp har opplevd en vekst over en lengre periode. Frp ligger nå bare 2 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.

– Det er en del bevegelse blant velgerne på høyresiden. En del av velgerne som nå sier de vil stemme Frp, stemte sannsynligvis Høyre ved forrige valg, sier Bergh.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen sier til Nationen at mye av misnøyen mot regjeringspartiene trolig er tatt ut.

– Det ser ut som om Ap har stabilisert seg med rundt 20 prosent i oppslutning og Sp rundt seks. Det virker som om det er et gulv for dem rundt der, sier Marthinsen.

Blått på alle målinger

På målingen Opinion gjorde for Dagsavisen og FriFagbevegelse denne uken, fikk Høyre og Frp flertall sammen med 85 mandater. På VGs måling i mai var det borgerlig flertall med 89 mandater. I TV 2-målingen nå i mai fikk de borgerlige 90 mandater. Det fikk de også på målingene fra Nettavisen, Altinget og ABC Nyheter nå i mai.

Resultat for alle partiene (endring fra april i parentes):

Rødt 4,9 (-0,1), SV 10,5 (+1,1), Ap 17,8 (-2,7), Sp 6,6 (-2), MDG 3,3 (-0,3), KrF 3,4 (-0,5), Venstre 6,6 (+1.3), Høyre 26,5 (+1,9), Frp 15,4 (+0,5) og INP 1,4 prosent (+0,3).

Målingen er gjennomført av Norfakta for Klassekampen og Nationen. 1001 personer er intervjuet 6. og 7. mai. Feilmarginen er mellom 1,1 og 2,7 prosentpoeng og er størst for partiene med høyest oppslutning.