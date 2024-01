Tala er førebelse, men viser statistikk basert på landings- og sluttseteldata frå fiskesalslaga til Fiskeridirektoratet. Fiskarar har fiska til ein verdi over 30 milliardar kroner i fjor.

Både pelagiske fiskeri og torskefiskeri har det vore nedgang i landa kvantum. I pelagisk sektor har ein blitt kompensert med store prisaukar, mens dette ikkje har skjedd hjå torskefiskeria.

Pelagisk sektor landa kvantum for makrell og norsk vårgytande sild som har gått ned høvesvis 28 og 13 prosent frå 2022. Men på grunn av prisauken som gjeld for alle fiskeslag, har verdien òg auka.

I 2023 blei kvoten på bestanden av nord-aust arktisk torsk redusert med 20 prosent samanlikna med året før. Ein prisauke på 15 prosent var ikkje kompensasjon nok, og kombinert med ein nedgang i pris for hyse på 13 prosent, blei verdien i torskesektoren redusert. Det førebelse talet enda på 14 milliardar kroner, ein nedgang frå rett over 15 milliardar i 2022.

I kategorien for skaldyr, blautdyr og pigghuder har høge prisar på snøkrabbe drive fangstverdien kraftig oppover dei siste åra. Men ein vanskeleg marknad har ført til ein nedgang i verdi for artane i 2023. For snøkrabbe var nedgangen på 36 prosent frå 2022 til 2023.

