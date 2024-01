De fleste partiene ferdigstiller i disse dager oversikten over betalende medlemmer i 2023, men Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er fremdeles ikke ferdige. Av partiene som er ferdige, melder både Ap, INP, SV og Venstre om medlemsvekst i fjor, skriver Klassekampen.

Den store vinneren er Arbeiderpartiet, som har en vekst i medlemstallet på cirka 10 prosent.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener det har noe å si for demokratiet at partiene faktisk er medlemsorganisasjoner – og at disse kan bidra til utvikling av politikk og ta til seg trender og utviklinger i samfunnet.

– Det finnes demokratier der det ikke er slik, og jeg tror det er en styrke for det norske at partiene har en god del medlemmer, sier Bergh.

Ved årsskiftet hadde Arbeiderpartiet 49.042 medlemmer. Det er 5182 flere enn året før.

SV øker med 133 medlemmer (+1 prosent) til 16.085, mens Venstre nå har 7836 medlemmer – som er en oppgang på 595 (+8 prosent). MDG har en nedgang i antall medlemmer på 8 prosent og har nå 10.565 medlemmer – 857 færre enn i fjor. INP har 11.600 medlemmer.