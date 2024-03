– Hans Majestet Kongen har ikke gjennomført operasjonen, og vi henviser til pressemeldingene våre og kronprinsregentens uttalelser om kongens helsetilstand og forholdene rundt behandlingen fremover, skriver kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr i en epost til Nettavisen.

Tirsdag sa kronprins Haakon at kongen har hatt en infeksjon som er blitt behandlet, og at den lavere hjerterytmen gjorde at helseteamet la inn en midlertidig pacemaker.

– Så planlegger de også å legge inn en permanent pacemaker, sa kronprinsen.

– Tidspunktet for pacemaker-innleggelse bestemmes av når kongen er helt infeksjonsfri. Dette kan ta flere dager, så kongen vil trolig bli værende på Rikshospitalet til over helgen, skrev Slottet i en pressemelding mandag.