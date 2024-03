Zelenskyj sier han ikke anerkjenner det russiske valgets legitimitet.

Putin leder med over 87 prosent av stemmene, ifølge de foreløpige resultatene

– Diktator Putin vil styre for evig, sier Zelenskyj.

– Det er åpenbart for alle at denne figuren – som historien så ofte viser – rett og slett er maktsyk og gjør alt han kan for å sitte ved makten for evig. Det er ikke den ondskap han ikke vil ty til for å forlenge sin personlige makt, sier han.