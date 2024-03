Vulkanutbruddet startet mellom Hagafell og Stóra Skógfell i nærheten av Grindavik lørdag kveld etter kortvarig seismisk aktivitet, melder kringkasteren Ruv.

Bilder i islandske medier viser glødende lava som spruter opp av bakken.

Islands meteorologiske institutt sendte klokka 20.22 lokal tid ut et varsel om økt seismisk aktivitet mellom Hagafell og Stóra Skógfell og advarte om økt fare for vulkanutbrudd. Ett minutt senere, klokka 20.23, startet utbruddet, ifølge Ruv.

Kraftigste til nå

Utbruddet er det kraftigste til nå i den siste rekken med utbrudd, ifølge geofysiker Magnús Tumi Guðmundsson, som har fløyet over det i helikopter.

Han sier til Ruv at sprekken er rundt 3,5 kilometer rund, og at den går fra nordsiden av Hagafell og nordover til Stóra Skógfell. Hele området er veldig aktivt, sier han.

Guðmundsson anslår at det, basert på hastigheten til lavaflyten, ikke vil ta lang tid før den når Grindavíkurveg, veien som knytter Grindavik til Den blå lagune.

På halvannen time hadde lavaflyten beveget seg rundt 1,2 kilometer sørover mot Grindavik, sa geofysikeren kort tid før midnatt natt til søndag. Han sier han håper at vulkandikene vil beskytte småbyen Grindavik.

700 evakuert fra Den blå lagune

Fiskebyen Grindavik ligger på halvøya Reykjanes sørvest på Island, og det har vært en rekke vulkanutbrudd i området de siste månedene. De om lag 4000 innbyggerne i Grindavik har blitt evakuert flere ganger, senest i begynnelsen av februar.

Da mistet også 20.000 husstander fjernvarmen da lava ødela veier og varmtvannsledninger. Under et utbrudd i januar brant et hus i Grindavik ned til grunnen på grunn av brennhet lava.

I midten av februar besluttet myndighetene at folk kunne flytte hjem igjen, men kun på egen risiko. Lørdag kveld blir de få innbyggerne som valgte å flytte tilbake, evakuert nok en gang.

Også turistattraksjonen Den blå lagune ble evakuert lørdag kveld. Der var det ifølge politiet rundt 700 mennesker. I Grindavik var det svært få, skriver Ruv. Selve evakueringen skal ha blitt gjennomført på rundt en halvtime.

Keflavik flyplass, som ligger lengst nord på Reykjanes, er ikke påvirket av utbruddet, og flytrafikken går enn så lenge som normalt.

800 år lang pause

Myndighetene på Island har i flere uker advart om at et utbrudd på Reykjaneshalvøya var nær forestående. Lørdagens utbrudd er det fjerde siden desember og det sjuende siden mars 2021.

Fram til da hadde det ikke vært vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya på 800 år.

Utbruddene på Reykjaneshalvøya er fra såkalte vulkansprekker. De fører normalt ikke til store eksplosjoner eller spredning av store mengder aske i atmosfæren.

Eksperter frykter likevel at utbruddene på Reykjanes kan vare i årtier, og islandske myndigheter har begynt å bygge diker for å beskytte utsatte bolighus og kritisk infrastruktur.