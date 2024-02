– Det er nødvendig å handle raskt med denne støtten, fordi flere andre land holder tilbake sin støtte og behovet er enormt, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Flere av UNRWAS største givere, som USA og Tyskland, har satt støtten til organisasjonen på vent. Beskjeden kom etter at Israel anklaget tolv av UNRWAs 13.000 ansatte på Gazastripen for å ha deltatt i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

– At tolv UNRWA-ansatte anklages for å ha deltatt i Hamas-angrepet, er sjokkerende, og det er helt uakseptabelt dersom det er riktig. Men Norge har ikke godtatt premisset om at hele UNRWA, og dermed befolkningen i Gaza, samt palestinske flyktninger i Jordan, Libanon og på Vestbredden, kollektivt skal straffes for det noen enkeltindivider skal ha gjort, sier Barth Eide videre.

Tidligere denne uken ble det kjent at Spania støtter UNRWA med ytterligere 3,5 millioner euro, tilsvarende 40 millioner kroner.

UNRWA regnes som den viktigste hjelpeorganisasjonen for palestinerne på den krigsherjede Gazastripen. Norge jobber aktivt for å få andre vestlige land til å gjenoppta støtten til FN-organisasjonen, som har til sammen 30.000 ansatte, de aller fleste palestinere.