To gonger har regjeringa sagt at dette skulle vere på plass «i god tid» før vinteren, skriv VG.

Tiltaka det dreier seg om, skal sikre at produsentane sparer på vatnet, og at straumeksporten blir avgrensa for å førebyggje behov for kraftrasjonering når det er lite vatn i magasina.

– Regjeringa går no inn i ein ny vinter med potensial for redusert forsyningstryggleik og høge prisar utan å ha verktøyet på plass for å korrigere dette. Her har dei feila grovt, seier Marius Arion Nilsen (Frp) til VG.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skriv i ein e-post til avisa at regjeringa vil fremje ein Stortingsproposisjon før jul. Han håpar å ha regelverket på plass «til våren».

Straumprisen bikka onsdag ettermiddag fire kroner i Oslo.

(©NPK)