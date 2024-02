– Aleksejs lik har blitt gitt til hans mor. Tusen takk til alle som har krevd dette sammen med oss, skriver Jarmysj på X/Twitter lørdag.

Hun skriver videre at Ljudmilia Navalnaja fortsatt befinner seg i byen Salekhard, nærmeste by til straffeleiren der Navalnyj døde for over en uke siden.

Hvor og når begravelsen skal skje er ennå ikke bestemt. Jarmysj skriver at hun ikke vet om myndighetene vil tillate at Navalnyj blir begravet slik familien hans ønsker, «og som han fortjener».

– Vi vil informere dere så fort det er noe nytt, skriver hun videre.

Ukjent dødsårsak

Straffeleiren der Navalnyj satt fengslet, kunngjorde forrige fredag at regimekritikeren var død. Dødsårsaken er ennå ikke kjent, men både familien hans og vestlige ledere legger ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.

Navalnyjs samarbeidspartnere har sagt at dødsattesten oppgir at han døde av naturlige årsaker.

Etter at nyheten om dødsfallet ble kjent, fikk familien og støttespillerne hans beskjed om at liket var flyttet fra straffekolonien til et likhus i Salekhard. Men familien fikk verken lov til å se ham eller få liket utlevert.

Først torsdag, seks dager etter at dødsbudskapet kom, fikk Navalnyjs mor lov til å se sin døde sønn.

Politisk motivert

47-åringen ble forgiftet med nervegiften novitsjok i Russland i 2020 og tilbrakte nesten et halvt år på sykehus i Berlin. Da han vendte hjem til Russland i januar 2021, ble han pågrepet umiddelbart.

Fra 2021 og fram til han døde satt han i ulike straffekolonier, dømt for en rekke lovbrudd, inkludert hvitvasking, finansiering av ekstremisme og brudd på meldeplikten mens han lå på sykehus i Tyskland.

Støttespillerne mener anklagene mot Navalnyj var politisk motivert.