Senterpartiet får en oppslutning på 5,1 prosent i VGs meningsmåling som er gjennomført av Respons Analyse. Det er en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra januarmålingen. Resultatet gjør at de i februar 2024 ligger 8,5 prosentpoeng unna resultatet ved stortingsvalget i 2021.

– Resultatet på målingen er bare et uttrykk for manglende tillit til den kursen vi kjører etter, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG.

Resultatet betyr at Senterpartiet nå er mindre enn Venstre, til tross for at Venstre går tilbake med 0,1 prosentpoeng til en oppslutning på 5,8 prosent.

I alt viser meningsmålingen et tydelig borgerlig flertall. Høyre og Fremskrittspartiet leverer begge gode tall med henholdsvis 27,4 og 14,7 prosents oppslutning, begge med en økning på 1,2 prosentpoeng.

For de andre partiene ser målingen slik ut (endring fra januarmålingen i parentes): Rødt 4,8 (-0,6), SV 11 (+0,3), Ap 19,1 (-1,4), MDG 3,7 (+0,2), KrF 4,1 (-), INP 2,9 (+1,2) og andre 1,4 (+0,5).

I målingen er 1001 personer blitt intervjuet. Intervjuene er gjort mellom 7. februar og 12. februar. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.