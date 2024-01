– Situasjonen vi står i understreker at dagens landbrukspolitikk ikke fungerer. Det er politikk fra 1950-tallet, sier Westgaard-Halle til VG.

Hun sikter til at det periodevis er utsolgt for egg i butikkene, at Tine importerer melkepulver på grunn av melkemangel, og at mangel på norske poteter har ført til at butikkene må importere fra utlandet.

For å få en forklaring på hvordan man kunne havne i dette uføret, har landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) kalt inn Tine og Nortura til et møte som ifølge Nationen skal holdes tirsdag.

Hvert år bestemmer staten hvor mye melk som skal produseres etter anbefalinger fra samvirket Tine for melk. Også samvirket Nortura, som produserer egg og kjøtt, gir staten råd før de bestemmer bøndenes kvoter.

Hvis norske bønder produserer mer melk enn det kvoten rommer, må de betale en overproduksjonsavgift til staten.

Westgaard-Halle er kritisk til at de som regulerer markedet er de store aktørene, og foreslår derfor at man vurderer en uavhengig aktør som regulator.

Landbruksministeren svarer at han har liten tro på at en uavhengig regulator som ikke kjenner markedet vil gjøre en bedre jobb enn Tine.

– I en normalsituasjon er overproduksjonsavgiften et virkemiddel som hindrer overproduksjon og sikrer bonden en anstendig og jevn pris for melken, sier Pollestad til VG.