– Det er viktig å si at vi har kontroll på situasjonen, og at det ikke er fare for andre, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til NTB.

Hotelledelsen opplyser til NTB at hotellet var stengt, og at det ikke var gjester der.

Kvinnens pårørende er ikke varslet. Politiet sier de har en mulig identitet på henne, men at den ikke er bekreftet. De vil derfor ikke si noe om alder på de to involverte.

Politiet opplyser til Gudbrandsdølen Dagningen at de fikk melding om hendelsen klokka 21.29. De vil ikke si hvem som varslet dem.

Kripos er varslet

Mannen ble pågrepet på samme hotell som kvinnen ble funnet død. Ifølge politiet var pågripelsen uten dramatikk.

– Det jeg kan si, er at det er en kvinne som er funnet død, og at vi har pågrepet en mann. Den videre etterforskningen vil vise hva han blir siktet for, sier von Obstfelder.

Kripos er varslet om saken og kommer til stedet søndag. Politiets teknikere skal jobbe på stedet gjennom natten.

Massivt politioppbud

– Det er veldig tidlig i etterforskningen, så vi går bare ut med det vi har av info nå, sier von Obstfelder.

Han vil ikke gi flere detaljer i saken nå. Politiet varsler mer informasjon søndag morgen.

GD melder at det har vært politihelikopter på stedet, og at det ser ut som at politiets krimteknikere er på plass. Ifølge avisen er det et massivt politioppbud på Fefor.