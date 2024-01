Ifølge Politidirektoratet vil lovendringen føre til økt bruk av omvendt voldsalarm, og den bør derfor tre i kraft tidligere enn 1. juli, som er planlagt, skriver NRK.

Stortinget vedtok lovendringen før jul. Den skal blant annet la påtalemyndigheten selv ilegge omvendt voldsalarm uten å gå via retten.

Lovendringen vil likevel ikke tre i kraft før 1. juli i år, selv om flere har tatt til orde for at den må tre i kraft tidligere.

En omvendt voldsalarm er i praksis en fotlenke med et innprogrammert kart over et område en domfelt forbys å oppsøke.