– Eg kan ikkje forstå kvifor regjeringa gir seg sjølv så god tid med eit lovverk som no er på plass, og som kan redde liv, seier Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson, til Aftenposten.

I desember vedtok Stortinget einstemmig å innføre nye reglar som skal leggje til rette for meir bruk av omvend valdsalarm. Mellom anna skal påtalemakta sjølv kunne innvilge alarm, utan å måtte gå gjennom retten, slik som i dag.

Ifølgje NRK skal lovendringa etter planen tre i kraft 1. juli, men det er for seint, meiner SV.

– No har vi hatt fem tragiske drapssaker den første veka i løpet av året. Då burde ein skunde seg. Vi kallar Mehl til Stortinget for å utfordre henne på dette, og meiner at desse reglane må komme på plass raskare, seier Unneland til Aftenposten.

