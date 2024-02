Blodspor på bygning og biler i Ålesund

Gaupe - det mest populære rovdyret i Norge. (NB. Denne er fotografert i en dyrehage) Foto: Heiko Junge / NTB

Gaupa er mest populær av de fire store rovdyrene. Samlet oppgir 73 prosent at de liker eller liker godt at det finnes gauper i Norge. For bjørn, jerv og ulv er dette tallet henholdsvis 67, 61 og 60 prosent.

Ulv er det store rovdyret flest misliker. 16 prosent oppgir at de enten misliker eller misliker sterkt at vi har ulv i Norge. En av tjue oppgir til og med at det misliker det sterkt.