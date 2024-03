Amundsen fikk fredag skarp kritikk for et Facebook-innlegg om islam og arabere, og fredag ettermiddag kom det fram at han også hadde skrevet kommentarer om kvinnedagen som senere ble slettet.

Om kvinnedagen het det blant annet at kvinner har lyktes i å «holde menn tilbake», og at «skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

– Jeg er veldig skuffet over denne oppførselen. Det er ikke akseptabelt for våre politikere å oppføre seg slik i sosiale medier. Denne saken beklager jeg på vegne av partiet, og vi vil følge opp dette internt, sier Listhaug i en kommentar til NTB.